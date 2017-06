Analýza: Režisér Stone nechal Putina mluvit, vynikla tak ruská z nouze ctnost | E15.cz

Sledovat pro mnohé kontroverzní televizní cyklus rozhovorů amerického režiséra Olivera Stonea s ruským prezidentem Vladimirem Putinem mají nyní možnost i čeští televizní diváci. Stone se podle vlastních slov snaží o to, aby Západ lépe naslouchal ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi. Právě porozumění dnešnímu Rusku namísto jeho démonizace by mělo podle Stonea otupit současné napjaté vztahy Západu s Moskvou a utlumit rétoriku studené války. A tak tedy Stone Putina nechal mluvit, aniž by jeho teze důsledně a vytrvale konfrontoval. Přesto, nebo možná právě proto, ale může cyklus rozhovorů, v Česku vysílaný pod názvem Svět podle Putina, současnou ideologii Kremlu demaskovat.