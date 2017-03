Náš člověk v USA: Postrach ilegálů

Do země svých snů přešel před 12 lety, za ty roky už jakžtakž vydělává, má rodinu, tři děti, celou dobu funguje v onom šedém světě, na kterém ostatně zdejší systém stojí. Jindy klidný muž středních let teď panikaří, bojí se třeba jezdit autem. Co když udělá nějakou chybu, zastaví ho policejní kontrola a nakonec ho deportují?

Trumpovy výhrůžky, že s nelegály zatočí, se stávají realitou. Americké zprávy plní konkrétní případy rodin, kterým hrozí rozdělení. Většinou nelegálně pobývající matku chce ICE deportovat, zatímco děti ve Státech zůstanou. Takhle vypadá boj s nepřítelem?

Případ pětatřicetileté Guadalupe Garcii de Rayos se dostal až do Kongresu. Prezidentovu projevu zde byly přítomny její dvě děti, které teď zůstaly samy s otcem. Matka už je zpátky v Mexiku. Děti přišly na pozvání demokratických politiků – měly se stát symbolem obyčejných nelegálů, kteří se podle nich dostávají do hledáčku ICE častěji než slibovaní kriminálníci.

Místo toho Kongres burácel potleskem pro prezidenta a jeho plány, jak ještě více s imigranty zatočit. Teď v polovině března to vypadá, že Trump slaví první úspěchy své rétoriky a práce nemilosrdně ledového ICE týmu. Ministr pro vnitřní bezpečnost John Kelly oznámil, že za poslední dva měsíce klesl počet nelegálních přistěhovalců o 40 procent. Největší pokles za posledních 17 let. Výhrůžky a první kroky úřadu prý zabraly.

Ve Washingtonu vládne spokojenost. Ve skutečnosti jsou na mexicko-americké hranici zimní měsíce obecně méně živé. Bude mít tento pokles dlouhodobý efekt? A nakolik je pravdivé tvrzení, že se ti, kteří po zvolení Trumpa přecházejí hranice bez platných víz, zkrátka jen nehlásí úřadům a začínají žít v Americe na vlastní pěst a bez žádosti o azyl?

Autorka je novinářka žijící v USA.