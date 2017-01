Pohledem Petra Kolmana: Proti kouři s rozumem

Navíc citovaný zákaz posiluje ochranu veřejného zdraví. Podle údajů České koalice proti tabáku zapříčiní nemoci způsobené kouřením tabákových produktů každý rok v Česku více než 19 tisíc úmrtí.

Nejde tedy jen o nějaký kouřem načichlý svetr či sako po návštěvě restaurace, ale doslova o život. Nicméně ke všemu se má přistupovat s rozumem. Proto mám vážné výhrady k tomu, že neprošel doplňující návrh poslance Bendy, který chtěl v restauracích a kavárnách umožnit zřizování oddělených kuřáren.

Ty bych naopak v rozumné míře vítal, neboť díky nim kuřáci neobtěžují okolí. Též by existence kuřáren eliminovala hluk, který budou kuřáci před provozovnami vytvářet zejména ve večerních hodinách. Muselo by však jít o skutečně oddělené kuřárny se zákazem vstupu osobám mladším 18 let.

Do těchto zakouřených prostor by nemusel (či nesměl) chodit personál obsluhovat. Ochrana zdraví zaměstnanců restaurací, o něž jde zákonu rovněž, by byla zachována. Kuřárny jsou povoleny v řadě zemí světa, nešlo by o české specifikum. Zákaz kouření chápu a podporuji, ale s rozumem.

Autor je právník a pedagog