Akcie, měny a názory Ondřeje Tollingera: Model 3 bude už příští měsíc | E15.cz

Zároveň s odhalením tento automobil obdrží první zákazníci a společnost Tesla začne produkovat přibližně tisíc automobilů týdně. Do konce roku by se tato produkce měla vyšplhat až na pět tisíc vozů týdně. Ač tyto plány znějí zajímavě, v dodavatelském řetězci může nastat spousta komplikací, a to i přesto, že společnost má velkou část výroby integrovanou.

Takřka hotové prototypy, které jezdí především po kalifornských silnicích, nepůsobí zrovna dokonale na první dojem a doufejme, že finální karoserie bude mnohem precizněji zpracovaná.

Další neznámou je cena. Automobil má startovat s cenou 35 tisíc dolarů, ale o této ceně si především Evropané mohou nechat zdát. Po připočtení transportních nákladů, daní a cel se cena může dostat mnohem výše. Akcionáři tak musejí doufat, že z více než 400 tisíc rezervací jich bude rušeno minimální množství.

Růstu akcií Tesly mohlo pomoci také spuštění objednávek na solární tašky, kde společnost uvádí, že má vyprodanou přibližně roční produkci. I zde však zůstává otazník, jak a kdy přesně výroba těchto tašek začne. Elon Musk se dále netají obrovskými plány a ještě v průběhu roku by měl být představen elektrický truck a v následujících letech Model Y, pick-up a nová verze Tesla Roadster.

A i když věřím, že tato společnost pravděpodobně dokáže významně změnit směr nejen automobilového průmyslu, tak aktuální cena akcií může značně kolísat s tím, jak se bude dařit rozjíždět výrobu. A také s tím jak může docházet k případným komplikacím s již vyrobenými auty. Tuto situaci zajímavě znázorňují analytická doporučení, kde podle Bloombergu se jejich rozptyl pohybuje mezi 155 až 464 dolary za akcii.

Autor je analytikem Patria Finance