Akcie, měny & názory Davida Kocourka: Zajímavější než české volby | E15.cz

Neděle stejného víkendu, kdy půjdeme volit český parlament, bude patřit volbám do japonského parlamentu. Událost, kterou bude svět sledovat nepoměrně více. Současný premiér Abe vyvolal koncem září předčasné volby, ve kterých chce od občanů získat mandát ohledně změny využití vyšší daňových příjmů rozpočtu.

K tomu dojde od října, kdy vstoupí v platnost další zvýšení spotřební daně a premiér Abe by ho chtěl použít výhradně na vzdělání a sociální zabezpečení, když původně byly určeny na snížení japonského dluhu. Abe je k tomuto rozhodnutí motivován stárnutím obyvatelstva a nízkou mírou porodnosti, což představuje výzvu pro budoucnost Japonska. S tou je podle něj potřeba se začít potýkat co nejdříve.

Relevantní ministerstva už začala připravovat patřičné kroky, které by podpořily tyto priority ve formě zvýšení podpory pro péči o nejmenší děti a dalšího vzdělávání zdarma. Samozřejmě se tyto plány dostávají do sporu s cílem kladné primární rozpočtové bilance do roku 2020, který tak byl v důsledku změněných priorit odsunut, ale ne zrušen.

Ekonomové SG předpokládají, že Abe by si se svou současnou koalicí liberálních demokratů a strany Nové Komeito měl s tímto programem další vládnutí zajistit, ale asi už ne obhájit dvou třetinovou většinu, kterou disponuje nyní.

V žádném případě by to ovšem nemělo znamenat výraznější zpoždění reformy 70 let staré poválečné ústavy, která už dnes v mnohém nevyhovuje. Podporuje ji totiž i pravicová opozice mající druhé nejvyšší preference.

Autor je ekonomem KB.