Akcie, měny & názory Jany Steckerové: Jackson Hole ukáže trend | E15.cz

Na jednu z nejdůležitějších konferencí letošního roku se tam sjeli se zástupci nejvýznamnějších centrálních bank a přední ekonomové z celého světa. Na sympoziu mimo jiné vystoupí i šéfka americké centrální banky (Fed) Janet Yellenová a prezident Evropské centrální banky (ECB) Mario Draghi.

Že se jedná o konferenci velkého významu, dokládá i to, že na ní v roce 2010 prezident americké centrální banky Ben Bernanke oznámil zahájení programu kvantitativního uvolňování.

V pátek se ale podobně přelomových událostí nejspíš nedočkáme, i tak ale bude konference finančními trhy ostře sledovaná. Janet Yellenová by se měla věnovat otázce finanční stability.

Pod tu se může schovat i téma snižování bilance americké centrální banky, jejíž výše se vyšplhala na 4,2 bilionu amerických dolarů. S tím, že Fed zveřejní plány ohledně normalizace bilance na pravidelném zasedání 20. září, se obecně počítá. I tak ale Yellenová může v Jackson Hole přijít s některými zajímavými detaily.

Více překvapit by mohl Mario Draghi, pokud by oznámil, jaký další osud čeká program kvantitativního uvolňování v eurozóně. Ten by měl skončit letos v prosinci, nicméně se počítá s tím, že ECB s pumpováním peněz do ekonomiky nepřestane.

Prodloužení programu a pravděpodobně i snížení jeho výše bude podle nás oznámeno až v září, kdy bude mít ECB k dispozici novou inflační prognózu. Jakákoli zmínka o tom, jaké plány ECB s nákupy aktiv má, bude nicméně pro finanční trhy velmi zajímavá.

Autorka je ekonomkou KB