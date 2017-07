Akcie, měny & názory Jaroslava Bukovského: Soumrak módní ikony | E15.cz

Je to přesně jedenáct let, co tehdejší boss rozkvétajícího módního podniku Abercrombie & Fitch Mike Jeffries sebevědomě prohlásil: „Naším cílem jsou atraktivní američtí teenageři se skvělým charizma a množstvím kamarádů. Mnoha lidem nesedí naše oblečení a ani se do něj nikdy nevejdou. Jsme diskriminační? Samozřejmě že ano.“