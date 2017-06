Akcie, měny & názory Miroslava Frayera: Prahu do každého portfolia | E15.cz

Druhá polovina roku by však mohla přinést pražské burze růst až o sedm procent a index PX by se tak mohl přehoupnout zpět přes hranici jednoho tisíce bodů. Za rok by si mohli investoři sázející na pražské tituly přijít až na téměř 15 procent, zahrneme-li do výkonnosti odhadovaný více než pětiprocentní dividendový výnos.

Mezi nejatraktivnější tituly obchodované na pražské burze řadíme akcie bankovních a pojišťovacích domů. Nákupní doporučení držíme pro všechny finanční akcie s výjimkou Komerční banky, kterou z regulatorních důvodů nepokrýváme. Z nich má dle nás největší potenciál nejmladší člen burzovní rodiny, Moneta Money Bank, jejíž akcie by mohly vlastníkům přinést i s dividendou více než 35procentní výnos.

Společným jmenovatelem pro všechny akcie finančních společností jsou očekávané rostoucí úrokové sazby. Bankám by měla díky ekonomickému růstu pomoci vysoká úvěrovanost ekonomiky, pojišťovně VIG pak snaha soukromých subjektů chránit svůj majetek více v době hospodářské expanze.

Kupovat doporučujeme i akcie mediální společnosti CME, jejíž ziskovost podporuje v současnosti výrazně rostoucí trh s televizní reklamou, snižující se úrokové náklady a obecně zlepšující se finanční profil firmy.

Akcie ostatních společností námi pokrývaných doporučujeme držet. Důvodem je, že buď nevidíme aktuálně pro akcie nový rostoucí impulz, anebo akcie v nedávné době dosáhly našich cílových cen.

Autor je analytikem Komerční banky