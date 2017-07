Akcie, měny & názory Petra Bárteka: A co ten ČEZ? | E15.cz

To je dáno jeho velkou kapitálovou náročností a dlouhým i investičním cyklem. Se sílícím růstem v Evropě by se tak dalo očekávat, že se nyní energetické akcie postupně dostanou do hledáčku investorů.

Tento předpoklad ovšem nabourává (jak už to u takových jednoduchých pouček bývá) hluboká strukturální změna, kterou je přechod z fosilních paliv na obnovitelné zdroje. Rozvoj obnovitelných zdrojů způsobil, že v době, kdy se měl energetický trh pročišťovat, prudce rostla instalovaná kapacita.

Výsledkem je, že energetické akcie mají ještě větší „zpoždění“ než obvykle. Někteří hráči, kteří nezareagovali na změnu, navíc mohou čelit dlouhodobému tlaku na výnosy. Je to případ ČEZ? Zdá se, že nemusí. Společnost se sice zatím kvůli „stopce“ od dozorčí rady nezbavila potenciálně prodělečné elektrárny Počerady, jinak ale již vidíme místo oprašování starých uhelných elektráren snahu expandovat v oblasti energetických řešení a obnovitelných zdrojů.

Tyto nové oblasti by mu měly do čtyř let podpořit zisk EBITDA asi osmi procenty a během osmi let téměř třetinou. Zatím je ČEZ stále hlavně sázkou na vývoj velkoobchodních cen elektřiny, to ale bude platit stále méně.