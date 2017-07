Akcie, měny & názory Petra Zahradníka: Nové principy eurofondů | E15.cz

V předminulém týdnu bylo u nás oficiálně započato přibližně tříleté období, během kterého by se měly do posledního detailu vycizelovat kontury pravidel, podle kterých budou využívány fondy EU po roce 2020. Pokud jsme si v této oblasti za uplynulých 13 let osvojili nějaké zkušenosti a návyky, budeme se zřejmě muset připravit na poměrně zásadní změnu.