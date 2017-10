Akcie, měny & názory Viktora Zeisela: HDP v létě zpomalilo | E15.cz

A výrobci aut si vlétě vybírají celozávodní prázdniny. K nim se připojují i dodavatelé dílů, protože na sklad se dnes nevyrábí. Celá ekonomika ve třetím čtvrtletí zpomaluje a každý rok se to týká čím dál tím větší části domácího hospodářství. Nicméně jde jen o dočasný jev. To je vidět i na nezaměstnanosti. Ta i přes prázdniny pokračovala v poklesu. Navíc stále rostou nabídky pracovních míst a indikátory důvěry zůstávají na vysokých úrovních. Průmyslové podniky mají dokonce zakázek na osm měsíců dopředu.

I když tedy HDP za třetí čtvrtletí celkem jistě zaznamená zpomalení, neznamená to hned změnu trendu. Ta přijde také, ale současná konjunktura ještě nějakou dobu potrvá. Hospodářství podle všeho vykáže druhé nejsilnější růstové tempo za deset let. Podle našeho odhadu HPD vyroste o 4,4 procenta. Příští rok by měl pouze mírně zpomalit svůj růst na 3,6 procenta.