Akcie, měny & názory Viktora Zeisela: Růstový cyklus se chýlí ke konci | E15.cz

Současná fáze expanze ve Spojených státech začala v červnu 2009 a je prozatím třetí nejdelší v historii země. Pokud vydrží do února 2018, stane se druhou nejdelší. Aby dosáhla na nejdelší nepřetržitý růst v historii USA, musela by současná expanze vydržet až do května 2019. Do velké míry bude záležet na prezidentu Trumpovi.

Pokud se mu podaří prosadit daňové škrty, prodlouží období ekonomického růstu, který může trvat až do poloviny roku 2019. My se ale domníváme, že právě kvůli cyklu zadlužení už expanze o moc déle trvat nemůže. Ekonomický cyklus v pokročilé fázi není pouze záležitostí Spojených států. Naše odhady ukazují, že i Čína, Jižní Korea, Japonsko, Německo nebo Spojené království vykazují známky přehřívání.

Další státy v Evropě sice zatím do pokročilé fáze ekonomického cyklu nedorostly, ale na začátku letošního roku začaly zmíněné státy dohánět. I v Česku vidíme na některých trzích první známky přehřívání.

Ceny nemovitostí rychle rostou a na trhu práce je obtížné nalézt už v podstatě jakoukoli pracovní sílu. Centrální banky na tento vývoj budou reagovat zvyšováním sazeb. ČNB nebude výjimkou, když podle našeho názoru zvedne sazby ještě letos.

Autor je ekonomem Komerční banky.