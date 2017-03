Z parketu Romana Sedmery: Měnový manipulátor?

Donald Trump se ve své předvolební kampani několikrát zavázal, že jen co nastoupí do prezidentského úřadu, tak označí Čínu za měnového manipulátora. Doposud se tak nestalo. Je to tím, že i prezident musí občas postupovat dle zákona.

V otázce měnových manipulací je totiž odkázán na ministerstvo financí, které pravidelně monitoruje obchodní ukazatele mezi USA a jejich partnery. V poslední, říjnové zprávě přitom žádná ze sledovaných zemí nesplňovala kritéria k získání oné nálepky.

Viník by totiž musel mít s USA obchodní přebytek větší než 20 miliard dolarů, přebytek běžného účtu platební bilance přesahující tři procenta HDP a musel by dlouhodobě a jednostranně intervenovat na měnových trzích. Čína přitom splňuje pouze první kritérium. A i kdyby toto označení někdy získala, tak by počáteční dopady byly jen symbolické. Amerika totiž musí prvně zahájit vyjednávání, a pokud do jednoho roku nedojde k nápravě, tak až posléze může přistoupit k represivním opatřením.

Ve prospěch Číny hovoří i fakt, že v boji proti oslabování jüanu rozpustila v posledních dvou a půl letech rezervy v hodnotě více než jeden bilion amerických dolarů. Nabízí se otázka, do jaké míry bylo téma měnových manipulací předvolební rétorikou. Kdyby Donald Trump opravdu chtěl, mohl by upřít pozornost třeba na Jižní Koreu, Tchaj-wan či Singapur, které realizují svoji obchodní politiku skutečně na ostří nože.

