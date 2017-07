Glosa Igora Záruby: Na penzi do Prahy | E15.cz

Jak se pozná dobrý velvyslanec? V diplomatických kruzích se traduje, že je jím ten, kdo má jasno o své misi, vychází dobře s politiky a byznysmeny, má charizma, nepřehání to s vlastní publicitou. A hlavně nežije v ambasádní bublině. Naopak ví, kde se dobře vaří a pije a s kým tam zajít.

Ivana Trumpová, již si přál na Malé Straně prezident Zeman a jeho tým, tyto předpoklady splňovala. Měla by navíc plus, že se domluví česky a že ji tady opravdu (skoro) každý zná. Chyba nastala v tom, že jí to v USA nikdo nenabídl.

To podnikatel Stephen King má cestu do Prahy téměř jistou. Dlouholetý republikán, jehož nominoval prezident Donald Trump, má zaplnit půlroční vakuum po Andrewu Schapirovi. Zda má King ony zmíněné klady, těžko říci.

Jedno je však jisté: je mu 75 let a v tomto věku se i v diplomacii chodí na odpočinek čili do méně zajímavých zemí. A v tom Česko vyhovuje: je pro Ameriku zajímavé v jednotlivostech, nikoli jako celek. Takže klidný pobyt v Praze, Mr. King!