Zápisník Adély Čabanové: Cena za spravedlnost | E15.cz

Po celých dvou jednacích dnech a další hodině třetího přerušil soudce řeč obžalovaného exhejtmana Davida Ratha. Upozornil ho, že to čtení protokolů a dalších listin už vypadá jako obstrukční jednání. Trpělivosti má soudce Pacovský hodně, Rath chce zjevně dál dělat ze soudu divadlo, a to co nejdelší.