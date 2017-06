Zápisník Adély Čabanové: Lepší lavičky už máme. A dál? | E15.cz

Špatná zpráva. Jsme spokojení se stavem životního prostředí víc než dřív. Co se změnilo, na to průzkum neodpovídá.

Tři čtvrtiny Čechů hodnotí stav životního prostředí v Česku kladně, což je nejvíce od roku 2002, kdy to CVVM sleduje. Zároveň se o životní prostředí zajímá méně lidí. Špatná zpráva to není jen pro Stranu zelených, ale i pro samotné životní prostředí, které jde stranou zájmu. Dobrá zpráva je to pro ty politické strany, které na kapitolu o ochraně životního prostředí ve svých volebních programech nevyplýtvaly zbytečně moc sil.

V Praze pokřtila primátorka Adriana Krnáčová novou lavičku. Je velice pěkná a chytrá, ta lavička. Na deset chytrých laviček Praha vyčlenila dva miliony korun a ta nová nejenže umí dobít mobil a poskytnout připojení na internet, ale je zároveň vertikální zahradou velikosti většího truhlíku. „Zeleň snižuje v letních měsících v okolí lavičky množství polétavého prachu a teplotu, omezuje hluk,“ inzeruje město. Ehm, nebylo by tedy chytré postavit ji (za ty peníze) jinam než zrovna do parku, kde tyto role mnohem líp plní vzrostlé stromy a keře?

K životnímu prostředí proběhl nedávno průzkum veřejného mínění také ve Spojených státech. Jen necelá třetina Američanů podle něj souhlasí s rozhodnutím prezidenta Donalda Trumpa odstoupit od pařížské dohody o snižování emisí. Jenže to je jedno.