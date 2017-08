Zápisník Adély Čabanové: Máme se na co těšit | E15.cz

Za dva měsíce bude po sněmovních volbách. Za pět měsíců a tři dny i po prezidentských volbách. Kdoví, co všechno se do té doby ještě dozvíme. O jednotlivých kandidátech. O hrozbách, před kterými potřebujeme ochránit. A zejména o tom, co všechno rozhodně v žádném případě není předvolební kampaň.