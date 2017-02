Zápisník Adély Čabanové: Naivní jak řidič autobusu

Příští týden mají poslanci rozhodovat o zákonu o národních parcích, který vrátil Senát. Mimo jiné budou hlasovat o tom, jestli je prvotním účelem národního parku ochrana přírody. Možná by si mohli otevřít výkladový slovník nebo aspoň definici na Wikipedii. Senátní návrh, aby byl na roveň ochrany přírody postaven v národních parcích rozvoj místních obcí, by pak museli odmítnout. Ano, proti původní verzi, podle které má být většina území národního parku vyhrazena ochraně divoké přírody, byla ve sněmovně při předchozím jednání jen ODS a komunisti. Odhlasovalo ji přes 120 poslanců, na přehlasování Senátu by to tedy mělo stačit. Abychom se ale nedivili.

Politické strany pracují na volebních programech pro sněmovní volby. Letošním hitem zřejmě budou vysokorychlostní železnice, dálnice se asi už obehrály. Nic ve zlém. Je to vlastně pěkné, že se ještě ty předvolební programy píší.