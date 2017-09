Zápisník Adély Čabanové: Poslední poslanecké zvonění | E15.cz

Poslanci včera naposledy v tomto složení usedli na schůzi pléna sněmovny. Někteří odcházeli se slovy, že každá sněmovna je horší než ta předchozí. Ještěže se to nedá změřit a ověřit. Jiní s dojmem, že udělali mnoho dobrého pro tuto zemi. Propříště by stačilo, kdyby si zákonodárci osvojili jednu lékařskou zásadu: Především neuškoď.

Ministr Ludvík bilancoval své působení v čele zdravotnictví s premiérem Sobotkou a pochválil se, kolik toho udělal pro pacienty. Že snížil limit na doplatky na léky pro seniory a děti, obnovil pacientskou radu jako svůj poradní orgán. Pro vyváženost tedy připomeňme jen tak namátkou, že ministerstvo zdravotnictví v tomto volebním období veřejně slíbilo, ale nepřipravilo vznik fondu na odškodnění nežádoucích následků po povinném očkování.

Podobně to dopadlo se sliby o zesílení trestní odpovědnosti šarlatánů. To by nemocným lidem pomohlo ne méně než obnovená zasedání pacientské rady.

Uzavřena ještě není otázka financování vysokého školství na příští rok. Z pohledu rektorů mají vysoké školy za sebou roky těžkých dohadů s vládou. Tři a půl roku vyjednáváme s vládou, nevedlo to k efektu, říkají. To je snad přísné. Ano, procento HDP, které jde na vysoké školy, sice klesalo. To ale neznamená, že by neměla jednání žádný efekt. Podpora vysokých škol se dostala do programů všech tří koaličních stran do příštích voleb. Sice nekonají, ale slibovat jim jde.