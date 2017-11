Zápisník Adély Čabanové: Příliš mnoho povinností | E15.cz

Lékaři využívají umělou inteligenci, která dokáže ze zdravotnické dokumentace vyčíst u pacienta rizika. Pacienti mají zájem o zdravotnické prostředky z kategorie internetu věcí. Zdravotnictví prochází digitální proměnou. Přesto je hlavním sdělením sjezdu lékařské komory, že lékaři odmítají povinné elektronické recepty. Zpráva z jiného století od zapšklých papíromilců? Ne tak docela. Zatímco soukromé e-služby ve zdravotnictví letí kupředu, státní elektronický recept neumí ani sdílený záznam o lécích, které pacient užívá, ani kontrolu nebezpečných kombinací. Neumí prakticky nic, co by bylo lékařům k něčemu dobré.

Do Národní potravinové sbírky se letos zapojilo 750 prodejen a lidé v nich darovali 926 tisíc porcí jídla a přes 40 tun drogerie k tomu. Ta čísla každý rok rostou. Potravinovým bankám se naplní sklady. Od příštího roku dostanou ještě větší impulz. Velké obchody jim budou muset povinně darovat neprodejné potraviny. I dnes některé řetězce prošlé zboží darují, takže to jde. Ze sousloví „povinně darovat“ se ale kroutí prsty na klávesnici.

Povinná je letošní školní rok poprvé také školka, a to pro pětileté děti. Ministerstvo školství oznámilo, že do školky je zapsáno 97 procent pětiletých dětí. Některé z nich v režimu domácího vzdělávání. Před zavedením povinnosti chodilo do školky 92 procent pětiletých. To je rozdíl asi 5,5 tisíce dětí. Kolika lidem nová povinnost pomohla a kolika zkomplikovala život, statistika neuvádí.