Zápisník Adély Čabanové: Sladké tři minuty připojení | E15.cz

Dobrá, na trase linky 16 z Kotlářky přes Karlák a Vysočany na Lehovec třeba stihne cestující i něco vyřídit. Jenže jízdní doba lanovky na Petřín jsou tři minuty. Za tu dobu se k pražské Wi-Fi sotva přihlásíte. Někdy ani to ne. Kolik by asi doma ze svého dali radní za Wi-Fi připojení na tři minuty? Vrazit miliony do připojení na lanovce je jako investovat doma do připojení v předsíni, když padá signál v obýváku a na záchodě se připojit vůbec nejde.

Necelý měsíc před volbami upozornil vyhledávač Google.cz své uživatele na možnost volit jinde než v místě bydliště. Na prestižní místo hlavní stránky umístil odkaz na oficiální informace o voličských průkazech. Vida. Soukromá firma se chová odpovědněji než většina webů státní správy.

V úterý se před ministerstvem zdravotnictví demonstrovalo za dostupnost léčby konopím. Ta je u nás sice už čtyři roky povolená, ale prakticky nedostupná. Na demonstraci dorazilo asi padesát lidí. Přitom podle průzkumu loni použilo ilegálně konopí k léčbě 800 tisíc lidí. Nic naplat, takhle se z léčebného konopí téma pro politiky nestane.