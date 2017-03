Zápisník Adély Čabanové: Slováci, Ukrajinci, Rumuni a roboti

Do Česka se loni přistěhovalo 37,5 tisíce lidí, vystěhovalo se jich 17,5 tisíce. Nově příchozí jsou nadále nejčastěji Slováci, Ukrajinci a Rumuni. Díky jim. Jen pro připomenutí, v Česku je 150 tisíc volných pracovních míst. Firmy nemohou růst, jak by chtěly, nemají lidi. Chtělo by to nějaký plán. Lepší než jen nedávno schválené zvýšení kvóty na pracovní víza pro Ukrajince ze 400 měsíčně na 800. Co takhle uvolnit státní zaměstnance, kterých máme už pár let každoročně o nějakých sedm tisíc víc?

Jistě, roboti. Investice do koupě robotů se vrátí za pár let, a navíc (zatím) nezakládají odbory. S automatizací počítá skoro každá firma. Uvolněné pracovníky posunou na jiná místa. Proto se tento postup nedoporučuje pro veřejnou správu, pro přebytečné úředníky by musela vymyslet další nové úkoly.

Vláda projedná akční plán naplnění národní strategie ochrany práv dětí. Podle něj by se do roku 2020 přestaly umisťovat malé děti do ústavů a peníze by se přesunuly do práce s ohroženými rodinami a do náhradní rodinné péče. Což o to, plán to je. Nikoli ale akční. Podle zmíněné strategie se neměly děti do tří let posílat do ústavů od roku 2014. Ve hře je budoucnost dětí, které si budou za patnáct dvacet let hledat práci. Lepší životní šance mají děti z rodiny než z ústavu. Co dodat.