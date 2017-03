Zápisník Adély Čabanové: Volič mezi regály

Po zdravotnících, učitelích a řidičích přišli na řadu hasiči a policisté. I jim se mají zvýšit platy. Nebýt těch řidičů, vypadalo by to, že politici postupují podle seznamu prestiže povolání.

To by ale nesměli mít vyšší platy i poslanci, kteří se na žebříčku povolání ocitají u dna. Navíc jejich plat se odvozuje od platů v nepodnikatelské sféře. Dokud přidávají ve veřejné sféře, přidávají i sobě.

Jako další předvolební návnadu zvedli politici z regálů téma rozdílné kvality potravin v různých zemích. Nejsou daleko toho tvrdit, že se má výrobcům nařídit ve stejném obalu dodávat po celé Evropské unii stejné zboží.

Že to může znamenat zdražení zejména výrobků privátních značek řetězců, které si Češi oblíbili pro jejich minimální cenu, to je netíží. Hlavně že chrání spotřebitele.

Smutnou podívanou předvedli poslanci při projednávání klimatické Pařížské dohody. Té, která platí od loňského listopadu, přijala ji Evropská unie a jejím požadavkům se beztak nevyhneme. Dosáhnout podle ní máme do roku 2030 snížení emisí skleníkových plynů o 40 procent proti roku 1990.

Už v roce 2015 přitom vypouštěly firmy a obyvatelé v Česku o 35 procent méně emisí skleníkových plynů než v roce 1990. Přesto všechno poslanci KSČM a ODS zdržují projednávání dohody a oddalují hlasování o ní. Rozpravu sněmovna už počtvrté přerušila. Možná to budou zdržovat až do konce volebního období. Možná jim někdo i zatleská. Nic než divadlo to ale není.