Zápisník Arsena Lazareviče: EET má řešení

Ministr financí přitom stále své příjmy nevysvětlil a při každém vysvětlování se dozvídáme novou částku. Kontroloři, kteří se při kontrole EET účtenek stravují v restauracích za peníze daňových poplatníků, prohledávají provozovatelům koše s tím, že tam třeba najdou účtenku, která nesedí, udělí pokutu a vykážou svému nadřízenému, jak jsou výkonní. Avšak není třeba být až tak negativní, ministr financí ukázal, že i na to existuje obrana. Vykázat kontrolory z restaurace s větou „Sorry jako, pindíka vám ukazovat nebudu“.

Lidé z neziskových organizací, především z Platformy pro sociální bydlení, přespali před Úřadem vlády. Chtějí co nejdříve prosadit zákon o sociálním bydlení, který navrhuje Michaela Marksová. Paní ministryně přitom dříve působila v neziskovém sektoru a celá akce má tak divnou příchuť toho, že prostřednictvím sobě blízkých lidí chce silou protlačit zákon. Pokud takový zákon bude schválen, pak je to urážka a plivnutí do tváře všem, kdo se v životě snaží, chodí do práce a splácejí hypotéku.