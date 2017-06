Zápisník Daniela Nováka: Český Detroit | E15.cz

Se světem to jde nějak z kopce. Příčinou však nejsou migranti, teroristi, války, globální oteplování, ilumináti ani nejroztodivnější pošuci na prezidentských postech. To jen celosvětově klesá spotřeba alkoholu, a to hlavně piva.

Češi tedy mají šanci jít příkladem a stát se epicentrem globální nápravy. Vzhůru na zahrádky! Ano, bude líp.

Křeček polní není jen roztomilé zvířátko s buclatými tvářičkami napakovanými zrním. Je to rovněž záškodník, kvůli němuž soud na základě žaloby prokřečkovských aktivistů znovu hodil vidle do zahájení výstavby dálnice D49 ze Zlínska na Slovensko. Živočich by se měl dostat na seznam ekoteroristů. Snad by pak už všichni pochopili, že nebezpečím nejsou uprchlíci, nýbrž takováto zvěř. To pravěcí umrlci nalezení v trase budoucí dálnice D11 ve východních Čechách už nikoho neděsí. Archeologové schrastí kosti a jede se dál.

Roční tržby českého autoprůmyslu loni poprvé překonaly jeden bilion korun. To je zhruba čtvrtina tuzemské průmyslové výroby. Zkrátka je třeba se podívat pravdě do očí a uznat, že nejsme žádné Silicon Valley, ale spíše Detroit.

Růst maloobchodu i zahraničního obchodu v dubnu zvolnil tempo. Milovníci ekonomických apokalyps se ale budou radovat předčasně. Všeobecné přehřátí trvá dál, statistiky srazily jen Velikonoce, a kvůli nim menší počet pracovních dnů. Zatím je to ještě pořád na co svést.