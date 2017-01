Zápisník Daniela Nováka: Lezení do Trumpa

Lezení do Trumpa Jedna korporace za druhou se u nového amerického prezidenta předhání v řiťolezectví. Přísliby investic a nových pracovních míst, přesuny výroby zpátky domů, zastavení plánů na nové fabriky v cizině. Jen aby při tom lezectví nezalezly moc hluboko.

Naopak před „uzamčením v temné místnosti“ protekcionismu varoval a za globalizaci před finančními a politickými lídry v Davosu plédoval apoštol kapitalismu bez přívlastků, čínský prezident a šéf největší stalinistické partaje v jednom Si Ťin-pching. O světovou komunistickou revoluci už asi nejde.

Vinaři ani ministr zemědělství nejsou nadšení z povinné trikolóry na vinných lahvích. Neuvědomují si však, že by mohlo být ještě hůř. Například by se při každé dvojce mohlo povinně připíjet na počest největšího agromogula.

Některé insolvenční případy v Česku jsou krásnou ilustrací efektivity a svižnosti státní mašinerie. Například ani šest let po krachu OP Prostějov nekončí soudní tahanice České spořitelny o výnos z majetku bankrotáře. Příště si to možná banky rozmyslí, aby někoho potápěly. Radši pak třeba zvolí infuze, kterými budou firemní delikventy držet nad vodou a doufat, že se to jednou spraví. Však už mají zkušenosti z krize.