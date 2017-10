Zápisník Daniela Nováka: Máslo a lithium | E15.cz

Pokrok se nezastavil ani v okrajových částech metropole. Do staré části Písnice začala jezdit noční linka číslo 913. Počin vzbudil u místních takové nadšení, že nedočkavci na příjezd prvního nočního autobusu čekali u táboráku s transparenty typu „Taxi, Uber mají šlus, máme noční autobus“ či „Autobusem noční linkou, do Písnice za maminkou“. A co se tam teprve bude dít, až do Písnice přijede první souprava metra.