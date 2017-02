Zápisník Daniela Nováka: Metro D a nervozita

„Být to před deseti lety , tak bych byl hledal, co za tím je,“ komentoval jeden z matadorů realitního trhu nápad pražského dopravního podniku a magistrátu vybudovat s developery společnou firmu.

Ta bude mít na starosti výstavbu kolem většiny budoucích stanic metra D. Do léta, kdy se má jméno soukromého partnera zveřejnit, to bude velké dobrodružství. Jestli to již skutečně je jako před deseti lety nebo ne.

Kraft Heinz stáhl nabídku na převzetí Unileveru za pěkných 143 miliard dolarů. Odhlédněme od faktu, že z jedné z největších transakcí na poli fúzí a akvizic pravděpodobně pro tuto chvíli nebude nic. Zajímavá jsou měřítka, a to nejenom cenou. Kraft Heinz spolu s Warrenem Buffettem vlastní ještě investiční fond 3G Capital. Ten kontroluje i pivovarnický gigant Anheuser-Busch InBev. Vedle takového molochu blednou i entity typu Agrofertu. Spojením s Unileverem by se vytvořila opravdová černá díra. Jen místo aby všechno pohlcovala, by vše chrlila ven.

Německá kancléřka Angela Merkelová v reakci na obvinění vznesené z okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa uvedla, že nemá vliv na kurz eura. Z jedné strany netřeba podléhat spikleneckým teoriím o záměrných manipulacích s měnou. Ze strany druhé je ale úsměvná představa, že by hlavní politička nejsilnějšího evropského státu nedokázala svým jednáním s eurem pohnout alespoň malinko.