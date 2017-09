Zápisník Daniela Nováka: Odbory a barikády | E15.cz

První cestující se mají pod zem na této trase podívat zhruba za dvacet let. Tedy v době, kdy se už bude jezdit rychlou dráhou nejen na letiště, ale i do Kladna. Dálnice kam se podíváš. A teď tu o Karkulce.

Ministr financí Ivan Pilný (ANO) označil odborové bosse kvůli tlaku na zvyšování mezd za „militantní“. Opřel se do nich kvůli tomu, že nesledují zájmy zaměstnanců, ale jen své body při volbách do sněmovny nebo do Evropského parlamentu. Hlavní odborář Středula na to opáčil, že jestli chce Pilný vidět militantní dělnické akce, ať si se svým stranickým šéfem Babišem vyjede do jeho restaurace ve Francii. A že to není cesta českého odborářství. Má pravdu, předseda. Kdyby dělníci byli militantní, obešli by se i bez odborů.

Globální dluh je možná o 13 bilionů dolarů vyšší, než se uvádí, vyplývá ze zprávy Banky pro mezinárodní vyrovnání plateb. Tradiční účetní postupy totiž neberou v úvahu finanční deriváty, které se používají k zajištění obchodních transakcí a dluhopisů v cizích měnách. Uvedená částka je vyšší, než kolik činí souhrnný bilanční dluh, který ke konci letošního března měly firmy a vlády mimo Spojené státy. Nikdo neví, jak velké riziko situace představuje. Tak si zas chvíli počkáme. Před deseti lety už to taky netrvalo dlouho.