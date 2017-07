Zápisník Daniela Nováka: Sorry jako po slovensku | E15.cz

Andrej Babiš kdysi chtěl koupit konkurenční pekárny United Bakeries. Ve firmě měl už své manažery, na poslední chvíli ale vše odvolal. Pekařům měl kvůli zpackané transakci zaplatit mastnou pokutu. Spor se dostal až k Nejvyššímu soudu. Jinou miliardářovu kauzu z pekařiny vzali na Slovensku od podlahy. Agrofert (který už samozřejmě lídrovi ANO nepatří) tam chtěl převzít rovněž významného pekařského hráče.

Ale protože by se dostal do křížku s tamním antimonopolním regulátorem, tak se to obešlo. Něco jako Čapák prostě. Ale zatímco si v hnízdě zvířátka dál nerušeně vegetí a chystá se velkolepá veselka, ve slovenských pekárnách Agrofertu proběhly policejní šťáry. Avšak svatební veselí to určitě nezkazí. Sorry jako.

Rozhodnutí Prahy nepustit do metropole kamiony vzbudilo nemalé emoce. Tak snad si to už trochu sedlo a je prostor na chladné politické zhodnocení. Někudy jezdit musejí. A jsou tu radnice brzdící výstavbu obchvatu Prahy. Už někdo viděl vhodnější nástroj, jak je donutit k povolnosti?