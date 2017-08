Zápisník Daniela Nováka: Zbraně do škol | E15.cz

Škoda ukončila jednání s indickou automobilkou Tata o vývoji levného vozu. Automobilky nenašly dostatek synergií. Nevyloučily však, že se ke spolupráci zase vrátí. Třeba až přijdou na to, jak do malého vozítka napasovat i turban.

Pro byznys jako by okurková sezona neexistovala. V realitách pokračuje čilý cvrkot, na internetu přicházejí slevové portály o domény, jiným e-shopům zase krachují akviziční transakce a padají hlavy. Takže pro některé ta okurka přece jen platí. I když je asi hodně hodně kyselá.

V celosvětovém startupovém žebříčku se Brno umístilo nad Prahou. Menší náklady, hodně vysokoškoláků, blízko do Rakouska a na Slovensko, líčí lidé z branže důvody, proč je Štatl lepší Práglu. Ale Cajzli už našli způsob, jak se Brnisku alespoň v něčem vyrovnat. Respektive okopírovat jeho největší trumfy. Nový jízdní řád Českých drah počítá s novými nočními spoji na venkov. Vyjíždět budou současně. Nebude to nic menšího než slavný rozjezd. V Brně vědí.

V USA vzbudily bouři nevole vitrínky se zbraněmi v řetězci Walmart. Tvářily se jako školní pomůcky. V zemi, kde střelba na školách patří k oblíbeným disciplínám, je to citlivé téma. To v Česku by se něco takového stát nemohlo. Zbraně dětičkám by jistě i s podporou ministra vnitra prezentovali jako prostředek sebeobrany proti nájezdníkům. Nebo alespoň proti zlínským divočákům.