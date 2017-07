Zápisník Dušana Kütnera: Burkiny i pro chlapy! | E15.cz

Češi mají podle průzkumu Deloitte nejdražší byty v Evropě. Na sedmdesát metrů čtverečních potřebují 10,9 ročního platu, což jsou asi tak skoro čtyři miliony. Jen pro srovnání – v nenáviděné západní Evropě to je v Nizozemsku 4,4násobek a v Německu 4,7násobek platu. Hlasy, které na tuzemskou realitní bublinu v posledních dvou letech upozorňovaly, nikdo neposlouchal, neboť značná část expertů i politiků včetně těch takzvaně nezávislých už byty a domy dávno nakoupila a jsou za vodou, tak proč by riskovali svými komentáři, že se růst cen zastaví, že.

To takové burkiny – plavky arabských žen zahalující téměř celé tělo – to je panečku zločin proti společnosti. Komentáře pod zprávami na toto téma opět hýří nenávistí a hrozbami, ačkoli může být každému ale fakt úplně jedno, v čem se kdo do vody ponoří. Mnozí tlustí čeští ožralci sápající se do vody po deseti pivech na slunku vypadají ve srovnání s dámami v burkinách natolik nechutně, že by nějaký oděv zakrývající celé jejich otylé tělo měli mít především oni sami – a to nejlépe včetně zakrytého zrudlého obličeje.

Na východní Ukrajině vyhlásili další takzvaně nezávislý stát, neboť původní názvy Luhanská a Doněcká z marketingového hlediska nějak ve světě neuspěly. Nově to tedy je Malorusko. Takže už máme Rusko, Malorusko, Novorusko a Bělorusko. Asi je jen otázka času, kdy konečně vznikne nějaké to Velkorusko.