Zápisník Dušana Kütnera: Den extremistů

Jen proto, že dotyčný je natolik úspěšný ve snaze přimět městský úřad v jeho rodném Prostějově, aby zveřejňoval, co má, a nedělal, co nemá. Nezbývá, než aby věhlasné gymnázium PORG, jemuž expert ODS na školství Klaus tolik let šéfoval, a další školy plné jiných šestnáctiletých inteligentních teenagerů začaly do budoucna vyrábět unylé přizdisráče bez vlastních názorů a vždy souhlasících se svými nadřízenými, aby náhodou nebyli ze strany pana ředitele označeni za „udavače“. To budou mít milionáři a miliardáři, kteří na PORG a podobné školy své děti posílají, vážně radost.

Potupy in memoriam se dočkala ikona komunistické strany Miroslav Ransdorf. Poctivá snaha pomoci zcela neznámým lidem s miliardovým dědictvím a neméně usilovné desetiminutové docházení do europarlamentu s cílem vyfasovat stovky eur denně na dietách navíc ke svému stotisícovému poslaneckému platu s cílem vybudovat knihovnu o 50 tisících svazcích skončily rozpačitě. Ano – knihovna vznikla. Ale ne v ulici Politických vězňů, kde sídlí mateřská organizace KSČM, která ji nechtěla s tím, že „už jednu knihovnu mají“. Jinam ale komunisté – s výjimkou hrobu Gottwalda na Olšanských hřbitovech – už moc nechodí, takže smůla.