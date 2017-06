Zápisník Dušana Kütnera: Mírumilovná země | E15.cz

Po dvou dnech platnosti zákona zakazujícího kouření v restauracích a dalších objektech je jasné, že lidé kouřit nepřestali a vytvářejí hloučky před vchodem do hospod a dalších podniků, takže nekuřák se při vstupu stejně kontaktu s kouřem nevyhne. Velkou radost ale musejí mít hlavně lidé mající okna svých bytů v těsné blízkosti vstupů do restaurací, neboť nyní mají místo rádia či televize možnost – zejména večer – poslouchat atraktivní nekonečné opilecké dialogy na libovolná témata.

Česko je prý podle Světového mírového indexu šestou nejmírumilovnější zemí na světě. Už dlouho se člověk tak nenasmál, zvlášť když si vzpomene na nedávné demonstrace xenofobů a neonácků se šibenicemi nad hlavami a jejich výhružky násilím a přání smrti imigrantům, jejich zastáncům či sluníčkářům.

Pokud by se ale měl žebříček brát vážně, měli by se z něj poučit všichni ti tuzemští obdivovatelé putinovského Ruska, které obsadilo pozoruhodnou 151. příčku, dvanáctou od konce. Panečku, to je pro Česko vzor!

Zvláštní průzkum přinesla i nejmenovaná agentura, podle níž loni vzniklo nejvíce firem provozujících pohostinství za posledních pět let, a to přes 2200. Samotné pivovary přitom potvrzují úbytek klientů ve stovkách. I agentura naznačuje, že mnozí provozovatelé hospod prostě jen vyměnili firmu kvůli zavedení EET. Přeloženo – počty hospod rozhodně nestouply. Sláva průzkumům.