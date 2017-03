Zápisník Dušana Kütnera: Mléko zdarma. Ha ha

Děti budou dostávat neochucené mléko a mléčné výrobky ve školách zdarma. Tedy zdarma… Českou pokladnu to bude stát dalších až 670 milionů korun, tedy čtrnáctinásobek oproti letošnímu školnímu roku. S dosavadní podporou to bude téměř miliarda. Doufejme jen, že se rodičovstvo dozví, která hodná firma všechno to mléko dodá, zda Olma či Hlinsko z impéria Agrofert ministra Andreje Babiše, nebo někdo jiný. Aha, on už přece Agrofert nevlastní… takže by to bylo v pořádku.