Zápisník Dušana Kütnera: Odposlechy sí, pak no | E15.cz

Martin Komárek si stěžuje u Rady Českého rozhlasu na to, že rádio zveřejnilo úryvky z tajně nahraného soukromého rozhovoru jeho chlebodárce Andreje Babiše. Nejenže tvrdí, že se na radu neobrací jako poslanec a člen hnutí ANO (ačkoli obojí úplně náhodou je), ale míní, že zveřejnění není v jakémkoli veřejném zájmu.

Zajímavé – bývalý komentátor novin, které léta letoucí zveřejňovaly odposlechy jako na běžícím pásu a jeden z redaktorů na jejich základě napsal i několik knih, nyní protestuje, že se to nesmí. A že to neřekl už tehdy?

Jeden už přišel na to, proč si někteří Pražané pořizují do hlavního města celoodpružená kola. No přece aby to mohli co nejrychleji švihat po chodnících, protože silnice jim není dost dobrá a oni si nechtějí naklepat zadnici o množství obrubníků. Zdá se, že těchto bezohledných trotlů, kteří jedou jako o život, prudce brzdí před chodci, aby je myškou objeli, a mizejí v dáli, stále přibývá.

Jejich ledový klid avizuje, že zřejmě ještě nikdy ve městě nepotkali policistu. Asi jsou muži zákona zaneprázdněni lapáním a kontrolováním údajných běženců.