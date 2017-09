Zápisník Dušana Kütnera: Spisovatel Kajínek | E15.cz

„Už i na naší Kristýně posedávají cizinci a poslouchají svou domorodou orientální hudbu“, napsala rozhořčeně jedna z obyvatelek Hrádku nad Nisou, pod který areál toho jména patří, svému starostovi. Už není týdne, kdyby takzvaní „slušní Češi“ neblbli kvůli lidem, kteří jsou prostě o něco jiní, přijeli sem na dovolenou, služební cestu nebo studijní pobyt a pak zase odjeli. Bylo by zajímavé zjistit, jak by se tito stěžovatelé tvářili, kdyby podobné stížnosti („sedí tady skupiny tlustých Čechů a poslouchají Evu a Vaška!“) chodily na jejich adresu poté, co si udělají výlet do zahraničí.

Dvojnásobný vrah Jiří Kajínek poté, co v květnu dostal milost od prezidenta Miloše Zemana, opravdu nelení. Se svým vzděláním – čtyřikrát odsouzen za trestnou činnost – najednou zjistil, že umí psát. A stvořil obsáhlou knihu o tom, jak se mu žije mimo mírovské vězeňské zdi. No jak asi, dobře, že jo. Zájemci o jeho autogramiádu mohou vyrazit zanedlouho do Knihkupectví Dobrovský. Zda bude zelené sportovní triko nejmenované značky nutné pro vstup, knihkupectví neuvedlo.

V pondělí uběhlo šestnáct let od teroristických útoků na newyorská Dvojčata. Tradičně se vyrojila další řada zaručených zpráv fyziků, chemiků, psychologů a kdovíkoho ještě, podle nichž si Američané nechali zbourat Dvojčata sami a letadla navedli na dálku, aniž by o to dotyční piloti usilovali. Nejspíše se příští rok dozvíme, že za útok mohl Kalousek.