Zápisník Jana Pavce: Akce na máslo | E15.cz

Kauza křížků vymazaných z letáku obchodního řetězce se ze světa internetových diskuzí přenesla do reálného světa, když se na prodejně v Praze 8 objevily kříže z lepicí pásky. Je to podivuhodná reakce v jedné z nejateističtějších zemí světa. Lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka uvedl, že by zákazníci měli zvážit bojkot německého obchodního řetězce. Jeho uličky budou v neděli určitě prázdné a davy lidí si místo toho budou na ranních mších dohánět své kulturní kořeny.