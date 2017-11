Zápisník Jana Pavce: Fašistická matematika | E15.cz

Slovenští fašisté z Lidové strany Naše Slovensko se po neúspěchu v krajských volbách na sociálních sítích diví tomu, jak mohl pokořitel jejich předsedy Mariana Kotleby získat v Banskobystrickém kraji 48 procent hlasů, když účast byla 40 procent. Další sečetl procentuální zisky ze všech krajů a výsledek 57,5 procenta označil za volební potenciál strany v parlamentních volbách. To jsou prostě hlavičky pro vedení země v 21. století.

Ve Spojených státech se letošní rok s masakrem v Texasu stal nejtragičtějším z hlediska počtu obětí při hromadných střelbách. Jakkoli se jedná o složitý problém, těžko rozebratelný v rozsahu jednoho odstavce, argumenty českých zastánců pořádného kvéru do každé rodiny ve světle těchto událostí ztrácejí na významu. Kde byli tenhle rok ve Státech ti hrdinové všedního dne, kteří by šílené střelce jednou ranou poslali do věčných lovišť a zachránili situaci? Zbraní tam má přece každý dost.

Miloš Zeman se příští rok nebude jen znovu ucházet o prezidentský post, ale zjevně i o Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Na tiskové konferenci uvedl, že mu o víkendu odešla cukrovka. Zbavil se jí prý velmi častou konzumací sladkých jídel. Myšlenka „vyléčení“ cukrovky ukazuje, jak moc jsou současný prezident a jeho okolí odstřižení od reality. Tak snad nebudou sázkovky muset na poslední chvíli přepisovat kurzy.