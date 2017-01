Zápisník Jana Šindeláře: Kapitáni nejsou

Řidiči už nechybějí pouze na silnicích, nýbrž i na vodě. Nadějní kluci raději dělají plavčíky za malé peníze, než by se postavili jako kapitáni na velitelské stanoviště a převzali za loď odpovědnost. S patřičným ohodnocením. Tak se tento týden vyjádřil v deníku E15 rejdař Lukáš Hradský. Škarohlída by mohlo napadnout, jestli tím částečně nevysvětlil tolik propíraný problém nízkých českých mezd.

Českou železnicí se prožene stavební vlna, po jejímž opadnutí se budou nádraží blýskat jako v dobách Františka Josefa I. Plány Správy železniční dopravní cesty jsou velkolepé. Jenže jedna věc je opravit zchátralé baráky za peníze evropských daňových poplatníků, druhá věc je najít pro ně smysluplné využití. Pro začátek by to chtělo oprášit dobrou tradici českých nádražních pohostinství.

Ministr dopravy Dan Ťok se zapojil do oblíbené hry svých předchůdců „Uhádni, kdy bude dálnice“. Hra se hraje tím častěji, čím blíže jsou volby. Ťok nejnověji vyslovil názor, že do Rakouska přes jižní a do Polska přes východní Čechy se první řidiči svezou po dálnici v roce 2025. Otrlou českou veřejnost to ale nemůže vzrušit. Ví, že dosud každý ministr tuto hru spolehlivě prohrál.

Na závěr dobrá zpráva. Kriminalita loni prudce klesla, vražd bylo nejméně za čtvrt století. Pak že není v české kotlině důvod k radosti.