Zápisník Jana Šindeláře: Observatoř | E15.cz

Zánovní ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) by rád zavedl v tuzemsku novou instituci dětského ombudsmana, který by se zasazoval o práva dětí. Tento nesmysl je v souladu s duchem nové evropské levice, pro kterou je každý vznesený nárok hned základním právem. A rodina pouze dočasnou pěstírnou nové generace, která je majetkem státu.

Na práva lidí (děti nevyjímaje) už dnes dohlížejí tisíce jiných lidí včetně policistů, soudců nebo zaměstnanců Linky důvěry. Proto není potřeba ani dospělácký, natož dětský ombudsman.

Žižkovská radnice se rozhodla posvítit si na práva a povinnosti majitelů psů. Přátelskou kampaní je chce upozornit, že by měli z chodníků uklízet exkrementy. Kampaň má podobu vlídných neurážlivých nápisů, které po čase smyje déšť. Jenže když někdo hned ráno cestou do práce zaboří nablýskanou polobotku do lejna, má k vlídnosti daleko. Přes řadu přátelských upozornění v minulosti totiž pejskaři své neblahé zvyky nemění. Na Žižkov tak dokonale sedí nový význam starého slova, na který upozornil v jazykovém okénku Lidových novin učitel Jan Nejedlý. Observatoř.

To radnice v Českých Budějovicích má jiné starosti. Tamní zastupitelstvo jen těsnou většinou vyškrtlo ze seznamu čestných občanů města vrahy Stalina a Gottwalda. Aspoň že tak. Diskuze to ale byla ostrá, jako v Okrese na severu.