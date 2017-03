Zápisník Jana Šindeláře: Platy a řidiči

Celkem není sporu o tom, že platy řidičů regionálních autobusů jsou ostudné. Zodpovědné a náročné povolání by si zasloužilo lepší ohodnocení. Na celé situaci je nejsmutnější skutečnost, že řidiče v chudobě udržuje soc-dem strana, která by se měla nejvíce drát za jejich zájmy.

Platy totiž vesměs vycházejí ze smluv, které s dopravci uzavřely kraje pod oranžovou vládou. Až to skoro vypadá, že socialisté začínají hájit zájmy pracujících vždy až poté, co je sami nenávratně poškodí. Viz třeba prodej bytů OKD.

Tak už i Nejvyšší kontrolní úřad přišel ve své pravidelné pondělní svodce na to, že česká železnice zaostává, neplní harmonogramy a poškozují ji dodavatelské monopoly. Věci se ale mění. Například rychlotrať do Drážďan budou řešit francouzští projektanti. Zahraniční konkurence se svými znalostmi může české železnici zcela určitě prospět, zvláště má-li za sebou projekty typu vysokorychlostních tratí pro vlaky TGV. Jinou věcí je, zda by i česká firma mohla dostat šanci na francouzském trhu. Nejspíš ne. Naštěstí nejsme jako oni.

Ministerstvo dopravy s velkou slávou oznámilo, že dočasně zruší poplatky za jízdu po rozestavěné D3 u Veselí nad Lužnicí. Řidiči se tak paradoxně dozvěděli, že za průjezd staveništěm měli vůbec něco platit. Nějakého chytráka totiž napadlo posunout značku dálnice mezi bagry a válce.