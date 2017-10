Zápisník Jana Stuchlíka: Co se šunty | E15.cz

České a slovenské potravinové fňukání pokračuje. Další z testů ukázal, že se sem dovážejí potraviny, které na Západě mají jiné, většinou lepší složení. Skandál, volají premiéři obou zemí. Ať s tím něco udělá Brusel. Najednou se jim hodí. Na celé kauze je ale smutné něco jiného. Pro tuzemské výrobce je to přece skvělá zpráva. Mohou spustit kampaň, že oni dělají potraviny pořádné a poctivé. Není důvod kupovat šunty dovezené zvenku. Proč se to neděje? Protože spoléhat se na Brusel je pohodlnější. Nebo že by dělali taky šunty?

Praha míří mílovými kroky do civilizace. Za pár let budeme mít mobilní signál, světe div se, i v tunelech metra, oznámil pražský magistrát. Zbývá už jen, aby se mobilní operátoři dohodli na ceně s dopravním podnikem. Tak snad to tentokrát vyjde. Ale jestli bude výsledkem dnešní stav, kdy po vstupu do stanice se rychlost toku dat oproti povrchu zpomalí na tempo šneka, tak to za tu námahu snad ani nestojí.

Odkud se ten oxid uhličitý bere. Americká družice OCO vědcům otevřela oči. Studovala pohyb CO2 v atmosféře během posledního silného jevu El Niño. Ukázalo se, že sucho v jihoamerických tropech omezilo fotosyntézu. V Africe horko urychlilo rozklad rostlin. V jihovýchodní Asii zase více hořela rašeliniště. Přirozené emise CO2 stouply o šest miliard tun. To by nevadilo, kdyby člověk svou činností nezmenšoval v atmosféře prostor, v němž se tyto přirozené fluktuace snadno ztratí.