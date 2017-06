Zápisník Jana Stuchlíka: Kdo pozná uhlí | E15.cz

Česko má rekordně nízkou nezaměstnanost. Mezi 308 tisíci nezaměstnanými firmy neumějí najít lidi pro 150 tisíc volných míst. U některých kvalifikací je to problém. Třeba na obsluhu strojů a zařízení hledají firmy 33 tisíc lidí, ale na úřadech práce je v této kvalifikační škatulce jen 28 tisíc uchazečů. U ostatních skupin je ale nezaměstnaných víc. Na nekvalifikované práce hledají firmy skoro 40 tisíc lidí. Vybírat mohou ze skoro 200 tisíc uchazečů se základní školou nebo učilištěm. Jenže to by asi musely nabízet víc než jen minimální mzdu.

Ostrava letos slaví 750 let od první písemné zmínky o městě. Na radnici přichystali truhlu, do níž může kdokoliv vložit vzkaz budoucím generacím. Otevře se až v roce 2067. Tak by stálo za to dát do ní i hroudu černého uhlí, které formovalo moderní dějiny města. Schválně, jestli lidé za padesát let poznají, co to v té truhle leží.