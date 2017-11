Zápisník Jana Stuchlíka: Komáři a energetika | E15.cz

Internet totálně překope energetiku, hlásí Mezinárodní agentura pro energii. Do roku 2040 bude do chytrých sítí napojeno přes miliardu domácností. V nich v té době bude přes 11 miliard chytrých spotřebičů. To změní způsob, jak domácnosti využívají elektřinu ze sítě. Díky pružnější spotřebě budou pomáhat se stabilizací distribuční sítě. Nebude se tak muset investovat 270 miliard dolarů do nové elektrické infrastruktury. Hezké počty, ale ty miliardy chytrých ledniček a praček zadarmo nebudou.

Komáři tygrovaní to mají v USA spočítané. Ti prevíti přenášejí nemoci jako horečka dengue, žlutá zimnice nebo virus zika. Úřady povolily firmě MosquitoMate, aby ve dvaceti státech USA vysadila komáří samečky infikované bakterií wolbachia. Bakterie zabrání, aby se z vajíček vylíhli další komáři. Zbavit těchto komárů jedno velké město vyžaduje produkci milionu infikovaných samečků týdně. Kluci od holek se ale zatím třídí ručně. Minimálně zpočátku to bude pěkná fuška.