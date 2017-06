Zápisník Jana Stuchlíka: Mravenčí práce | E15.cz

Příroda už miliardy let používá uhlík k akumulaci energie ze slunce. Napodobili ji i vědci a studenti z Eindhovenské univerzity. Auta by podle nich mohla jezdit místo benzinu na kyselinu mravenčí. Ta se pod kapotou rozloží na vodík a oxid uhličitý. Z vodíku vyrobí palivový článek elektřinu pro motor.

Vtip je v tom, že z CO2 a vody se dá zase zpátky po dodání energie, nejlépe z bezemisních zdrojů, vytvořit původní palivo. Koloběh se uzavře bez vlivu na klima. První mravenčí autobus by měl vyjet letos na podzim. Tak teď už jen myšlenku dotáhnout do průmyslového měřítka.

Americká vláda ještě donedávna chtěla zbavit USA závislosti na dovozu energetických surovin. Prezident Trump hodlá naopak z Ameriky vybudovat hlavního exportéra ropy, plynu a uhlí. Když naposledy USA zvedly export uhlí, tak srazily jeho cenu tak, že to odnesla část amerických dolů. Pád cen ropy zase ukázal, že ne všechny nekonvenční vrty dokážou dobu levné ropy přežít. Masivní export plynu by zase mohl zvednout jeho ceny v USA, kde na něj průmysl jako na laciný zdroj energie spoléhá. Tak snad to má Trump dobře spočítané.

Dotace kazí charakter. Více než polovina Čechů uvažuje o koupi elektromobilu, ukázal průzkum pro poradenskou společnost EY. Jenže čekají na výhodnou nabídku, jinými slovy na dotaci od státu. Tedy přesněji na příspěvek od těch, kteří platí daně, ale elektroauto nechtějí, nebo si ho nemohou dovolit.

Podívejte se na jízdu elektromobilem Tesla X pražskými Holešovicemi: