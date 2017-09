Zápisník Jana Stuchlíka: Na odchodnou | E15.cz

Dílčí úspěchy Sobotkovy vlády na evropském kolbišti přehlušilo paktování s Poláky a Maďary a společné sabotování snah o řešení migrační krize. Těžko říci, jestli takhle má vypadat silnější Česko v jádru EU.

Odchod do historie oznámilo nejstarší britské vydavatelství pohlednic a kalendářů. Majitelé firmy J Salmon po 137 letech vzdali boj se sociálními sítěmi. Zážitky z cest lidé mnohem raději sdílejí na Facebooku nebo Instagramu. A když už někoho napadne pohled poslat, vrátí se z dovolené zpravidla dříve než pohlednice, stěžují si bratři Charles a Harry Salmonovi. Škoda. Pohlednice určitě v rámci některé z příštích hipsterských retrovln přijdou do módy. To už bude ale byznys jiných.

Loučení zažívají také kanadští jaderní vědci. Po šedesáti letech ukončí provoz tamní výzkumný reaktor v Chalk River, který sloužil třeba k výrobě radioaktivních léčiv nebo výzkumu materiálů ostřelovaných proudem neutronů. Teď se vědci pokusí vylobbovat na vládě 162 milionů dolarů, aby mohli ve výzkumech pokračovat na jiných reaktorech ve světě. Nás může jen těšit, že jeden takový, a poměrně mladý, funguje kousek od Prahy.