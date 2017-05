Zápisník Jana Stuchlíka: Vytěžit a odkopnout | E15.cz

Takhle to nepůjde, pánové. Na nedávném pražském jaderném fóru se nejen čeští zastánci jádra zaklínali, jak je třeba veřejnosti vysvětlovat pozitiva jádra. Jenže když se zástupkyně jedné neziskovky zeptala, kolik bude stát likvidace dvou českých jaderných elektráren, dozvěděla se od lidí z ČEZ, že to je obchodní tajemství. Přitom ČEZ o tom píše ve výroční zprávě. Náklady na zrušení elektráren odhaduje na 40,8 miliardy korun. V rezervách na to už má odloženo 18,9 miliardy korun. Proč je tak těžké to normálně a otevřeně říct?