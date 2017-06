Zápisník Jana Vávry ANO, ideologie žije | E15.cz

Místo jejího zvyšování by ale šéf ANO spíše ty, kteří sice „makají“, ale k vymanění z chudoby jim to stačit nemusí, lépe rekvalifikoval. A hlavně zajistil, aby si jiní nemohli kombinací dávek a práce na černo přijít na víc. Samotná výše „minimálky“ jako by ale problém nepředstavovala… Holt téma nejnižší zákonné mzdy lze uchopit (či obejít a ignorovat) zprava či zleva. Tvářit se ale, že pravolevé dělení už neexistuje, přitom dost dobře nejde.

Série televizních rozhovorů filmaře Olivera Stonea s ruským prezidentem Vladimirem Putinem vzbudila rozruch mimo jiné laskavě nekonfrontačním přístupem amerického režiséra. Kritika, která vysílání tohoto díla doprovodila, pak mimoděk jako by redefinovala pojem politické korektnosti. Mnohdy se nese v duchu teze: „A komu tím prospějete?“ „Politicky korektní“ zodpovězení by znělo: „Hlavně ne Putinovi!“ Ještě přesnější by nakonec bylo mluvit o korektnosti strategické.

Laťku novodobého PR nasazuje dobrovolný hasič Zadrobílek z Královéhradecka. Vymyslel si, že při dopravní nehodě zachránil dítě, a pro jistotu i napsal sám sobě děkovný dopis. Dočkal se Zlatého záchranářského kříže, avšak později ho dohnalo zlé svědomí a přiznal se. Pravda vítězí? Aspoň někdy.