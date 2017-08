Zápisník Jana Vávry: Mršina globalizace | E15.cz

Bez ohledu na to, co z takového jednání může reálně vzejít, situace vypovídá o nynější ideologické konfiguraci Západu. Když co nejsvobodnější pohyb zboží, kapitálu a osob neprosazují už ani „liberální“ kruhy, myšlenka globalizace vskutku prochází krizí. A vážně za to nemůže jen Donald Trump či brexit.

Morální kodex hnutí ANO říká, že v případě trestního stíhání reprezentant neprodleně požádá o své vydání. Bude-li proti němu podána obžaloba, zástupce ANO rezignuje na svůj mandát a funkce. Ještě na jaře přitom musel „neprodleně rezignovat“ už při sdělení obvinění. Jenže ani takto změkčená pravidla nestojí členům předsednictva ANO za to brát je při současném vývoji kauzy Čapí hnízdo vážně.

„Kodex platí za normální situace,“ prohlásil Radek Vondráček s tím, že šéf ANO Andrej Babiš je obětí šikany. Raději nedomýšlet, jak má ta normální situace vlastně vypadat.

I ve vymknutém světě lze ale najít konstanty. Vypadá to, že letos se nejoblíbenější dovolenkovou destinací Čechů zase stalo Chorvatsko. Tak hlavně když konstanta nenudí.